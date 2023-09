To, co stało się z ciałem Roberta Burneiki to za dużo nawet jak na nas. Wygląd "Hardkorowego Koksa" może przerazić wielu

Już od dłuższego czasu nie brakuje plotek, że platforma streamingowa "Viaplay", która z przytupem weszła na polski rynek zatrudniając masę świetnych dziennikarzy oraz przejmując prawa do transmisji kolejnych wydarzeń sportowych, może niebawem zakończyć działalność w naszym kraju. Najnowsze wieści w tej sprawie mówią nawet o tym, jak dowiedziało się "WP Sportowe Fakty", że już wraz z końcem roku może nastąpić koniec polskiego "Viaplay". To oczywiście zaczęło rodzić również masę pytań o przyszłość federacji KSW, która przecież niedawno związała się z platformą i to właśnie tam dostępne były transmisje z kolejnych gal. Głos w sprawie miał okazję zabrać Maciej Kawulski, jeden z włodarzy federacji.

Piekielnie ważne wieści o przyszłości KSW! Maciej Kawulski zabrał głos

Jeden z szefów organizacji KSW był gościem Waldemara Kasty na antenie "Kanału Sportowego" w programie "Generalnie", gdzie nie zabrakło oczywiście tematu przyszłości organizacji po zakończeniu współpracy z platformą "Viaplay". Maciej Kawulski uspokoił jednak fanów, że ci będą mogli bez najmniejszego problemu oglądać gale organizowane przez KSW i niebawem wszystko będzie jasne.

Co dalej z KSW po wycofaniu się Viaplay z Polski? Szef federacji przekazał piekielnie ważne wieści dla fanów

- Chciałbym zuchwale wysnuć teorię, że to nie ma kompletnie znaczenia. O ile będziecie wszyscy mieli dostęp do Internetu, będziecie mogli te gale oglądać. Na początku przyszłego roku musicie nadstawić ucha i dowiedzieć się, gdzie będziemy - poinformował Maciej Kawulski ujawniając, że wraz z początkiem przyszłego roku ujawnione zostaną informacje co do przyszłości federacji KSW.

