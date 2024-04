Co za słowa Artura Szpilki o Mariuszu Pudzianowskim. Padamy ze zdziwienia, naprawdę to powiedział!

Dopiero po latach prawda o Arturze Szpilce wyszła na jaw. Nie do wiary, że zawsze robi to przed walką

Przed Arturem Szpilką wyjątkowo duże wyzwanie! Już niebawem na KSW dojdzie do starcia między "Szpilą", który będzie mierzył się z Arkadiuszem Wrzoskiem. Pięściarz postanowił porozmawiać na temat walki i porównać swojego rywala do Mariusza Pudzianowskiego, z którym już walczył. Padły niezwykle ciekawe, zadziwiające wręcz słowa!

Artur Szpilka zmierzy się z Arkadiuszem Wrzoskiem! Na jaw wychodzą szczegóły walki!

O szczegółach walki Szpilka powiedział w rozmowie z "Kanałem Sportowym". W trakcie trwania audycji, Szpilka przyznał, że czeka go wielkie wyzwanie i uważa Wrzoska za cięższego rywala niż za Pudzianowskiego, z którym wygrał. Pięściarz przewiduje, że starcie będzie naprawdę imponujące, a sam nie jest do końca przekonany względem tego, jak pojedynek się zakończy. Przypomnijmy, że do walki między Arturem Szpilką i Arkadiuszem Wrzoskiem dojdzie 11 maja 2024 roku podczas gali XTB KSW 94 w Ergo Arenie.

- Uważam, że tak, z racji dwóch rzeczy: młodość i bycia niepokonanym, tak jak ja. To zawsze niesie z sobą walkę do końca. Coś takiego jest, że chcesz zawsze wygrać, nawet jakbyś nie miał siły, to jeszcze coś z siebie wykrzesasz. Uważam go za trudniejszego zawodnika, a sama walka też pokaże jak to będzie wyglądało. Może być tak, że będzie bardzo trudny. Może być tak, że… różnie może być. - powiedział Artura Szpilka w rozmowie z "Kanałem Sportowym".