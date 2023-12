Co za transfer FAME MMA! Federacja wszystko ogłosiła, dołącza prawdziwa legenda!

Najman kontra Boniek! Dojdzie do konfrontacji. Wielkie poruszenie w Internecie, obie strony potwierdzają

Będziemy świadkami wielkiego wzmocnienia federacji FAME MMA! Organizacja ogłosiła na swoich mediach społecznościowych, że jej najnowszym nabytkiem jest wielka legenda walk na gołe pięści - Mateusz "Don Diego" Kubiszyn! Znany z wielu wspaniałych zwycięstw w federacji "Gromda" zawodnik, będzie bez wątpienia wielkim wzmocnieniem!

Don Diego w FAME MMA! Federacja ogłosiła hitowe wzmocnienie!

Kubiszyn do tej pory znany był głównie ze swoich występów w Gromdzie, gdzie był jednym z najlepszych zawodników. Dzięki walkom na gołe pięści, zawodnik zyskał wielką popularność, a FAME MMA ogłosiło, że stanie się nowym nabytkiem federacji. Już teraz FAME zapowiada wielkie emocje i to, ze stoczy on walkę z naprawdę bardzo dobrym rywalem.

- Mateusz Kubiszyn, WITAMY W FAME. Utytułowany kickboxer, bokser i mistrz walk na gołe pięści zawalczy na nadchodzącej gali FAME 20! 8 dni temu Don Diego zdołał obronić mistrzowski pas w federacji walk na gołe pięści, a teraz czeka go całkowicie nowe wyzwanie w oktagonie FAME - pisze organizacja freak-fightowa w swoim ogłoszeniu na mediach społecznościowych.