Conor McGregor musiał uciekać z... pogrzebu. Jest nagranie. Takiej historii nie spodziewał się nikt

Conor McGregor to niekwestionowana gwiazda światowego MMA. Irlandczyk zrobił ogromną karierę i to w dużej mierze dzięki jego postaci ta dyscyplina sportu stała się tak popularna. Zawsze wiedział, jak zrobił show, jak zachęcić kibiców do oglądania jego walk, a co najważniejsze, toczył fantastyczne pojedynki ze spektakularnymi nokautami, które robiły ogromne wrażenie.

McGregor uciekał z pogrzebu. Pojawiło się nagranie

Ale jak to bywa z wielkimi gwiazdami, bywają one kontrowersyjne. Nie inaczej jest w przypadku McGregora, który wielokrotnie wpadał w większe lub mniejsze problemy. Charakter Irlandczyka często dawał o sobie znać i sprawiał, że zawodnik miał problemy z prawem oraz po prostu wywoływał skandale. Teraz zagraniczne media donoszą, że McGregor musiał uciekać z pogrzebu swojej ciotki, Pameli McGregor.

Portal TMZ podał, że Irlandczyk był rozjuszony zachowaniem niektórych żałobników i wolał uciec z miejsca niż zaogniać sytuację. W sieci pojawiło się nawet nagranie pokazujące, jak McGregor pośpiesznie udaje się do swojego samochodu, a następnie odjeżdża spod miejsca, gdzie odbywała się stypa. - Prowadzone jest dochodzenia w celu ustalenia, co się stało. Jednak na tym etapie nie złożono żadnych skarg i nikt nie został aresztowany - przekazała miejscowa policja.

Conor Mcgregor allegedly gets into another fight at a pub following his aunts funeral in Liverpool. Early reports say he hit another attendee over a woman at the funeral. Not much is known yet. pic.twitter.com/goW9ic5PUl— The Combat Sports Central (@combatsportscnt) July 19, 2023