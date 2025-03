i Autor: SE Mariusz Pudzianowski

Zobacz, ile wiesz

Czy Mariusz Pudzianowski ma przed tobą tajemnice? Sprawdź! Quiz z "Pudziana"!

KLS 20:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mariusz Pudzianowski to nie tylko wojownik, siłacz i inspiracja wielu ludzi. Dla wielu "Pudzian" to już element polskiej popkultury. Jest o nim bardzo głośno z powodu ewentualnego debiutu w federacji FAME MMA, a my zastanawiamy się, czy jego kibice wiedzą o nim wystarczająco dużo. Zapraszamy do Quizu...