CLOUT MMA 3: Santa Clout

Denis Załęcki stoczy kolejną walkę! Na CLOUT MMA 3 rozwiąże gorący konflikt. Na to starcie czekano od dawna

Denis Załęcki jeszcze w tym roku stoczy kolejną walkę! 29 grudnia na gali CLOUT MMA 3: Santa Clout wróci do klatki po głośnej porażce z Danielem Omielańczukiem. Tym razem rywalem "Bad Boya" będzie... "Wielki Bu". Ich konflikt rozgrzewał internet od wielu miesięcy, a Załęcki zarzekał się, że do tej walki nigdy nie dojdzie. Rzeczywistość zweryfikowała te słowa i na CLOUT MMA 3 dojdzie do długo oczekiwanego starcia!