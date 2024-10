Don Kasjo odpowiada prezydentowi Ostrowca w sprawie gali PRIME 10. "To brzydka polityczna gra"

Don Kasjo uspokaja: Gala PRIME MMA 10 nie jest zagrożona

Jubileuszowa gala PRIME 10 ma być prawdziwym świętem freak-fightów i federacji, którą od początku zarządza m.in. Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Odbędzie się już w najbliższą sobotę (26 października) w Ostrowcu Świętokrzyskim, choć część fanów zaniepokoiła wypowiedź prezydenta tego miasta, który na dwa tygodnie przed galą sugerował możliwe rozwiązanie umowy. PRIME MMA przeżyło podobną historię przed kwietniową galą PRIME 8, która miała odbyć się w Gorzowie Wielkopolskim, a ostatecznie miała miejsce w Warszawie. Tym razem nie będzie jednak zmian, o czym w rozmowie z "Super Expressem" zapewnia "Don Kasjo".

- Mamy umowę z halą podpisaną, wszystko jest. Widowisko będzie 26 października w Ostrowcu Świętokrzyskim, zakupujcie ostatnie bilety. Dementuję te ploteczki - powiedział włodarz freak-fightowej federacji na osiem dni przed galą po programie "Ściana Płaczu".

- To jest po prostu... Każdy polityk się pod to podpina, bo myśli, że to jest chodliwy temat. To jest brzydkie, że oni na tym próbują robić swoje zasięgi i rozsławić swoje nazwisko zamiast dać coś miastu, które ma fajne wydarzenie - odpowiedział prezydentowi Ostrowca Świętokrzyskiego.

- Miasto zarabia, hala zarabia, ludzie mają ciekawe widowisko. Karta jest super, a oni rozgrywają jakieś swoje polityczne gierki - podsumował "Don Kasjo". Całą rozmowę z włodarzem PRIME przed jubileuszową galą znajdziesz poniżej.

Kto walczy na PRIME MMA 10?

"Don Kasjo" poza pilnowaniem ostatnich szczegółów musi się też skupić na walce. Jest jednym z głównych bohaterów PRIME 10, a jego rywalem będzie będący na fali "Taazy". Pierwotnie Kasjusz miał się bić z Alanem Kwiecińskim, a "Taazy" z "Szachtą", jednak federacja wprowadziła zmiany w karcie walk. To Alan zmierzy się z "Szachtą". Poza tą czwórką w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprezentują się m.in. Marianna Schreiber, Jaś Kapela, "Bagieta", Dominik Zadora, a także były mistrz FEN, Cezary Oleksiejczuk, oraz jego rywal - weteran KSW, Piotr Strus.