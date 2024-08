Don Kasjo ostro o Mateuszu Borku. Dobitnie odpowiedział na zarzuty, nie pozostawił cienia litości!

- No on świadomie jest we freakfightach, setki tysięcy złotych dostaje za bycie przydupasem taksówkarza. Teraz się żali: "O jeny, ktoś go Borek nazywa". A jak ma na nazwisko? Więc niech się cieszy, że tak delikatnie o nim mówię pomimo, że jest w zespole mojego wroga. Bo mój rywal, to mój wróg - powiedział Życiński.