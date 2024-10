Don Kasjo uderzył w Marcina Gortata. Wyjątkowo mocny komentarz!

Popek mieszka jak prawdziwy król. Kontrowersyjny raper dorobił się niemałej fortuny, mógł za to pozwolić sobie luksusowy dom [ZDJĘCIA]

Kasjo "Don Kasjo" Życiński postanowił zareagować na zaczepkę ze strony Marcina Gortata. Przy okazji ostatniego starcia Tomasza Adamka z Życińskim, były zawodnik NBA trzymał stronę "Górala" i po skończonym starciu nie żałował złośliwego komentarza Życińskiemu. Teraz na słowa postanowił odpowiedzieć sam zainteresowany, który nie szczędził mocnych uwag byłemu reprezentatowi Polski w koszykówkę.

"Don Kasjo" uderza mocno w stronę Gortata. Nie hamował się nawet na moment

Gortat po pojedynku Życińskiego z Adamkiem postanowił posłużyć się bardzo mocnymi słowami w kierunku "Don Kasjo".

- "Don Kasjo ... od dziś z nikiem Don Ob...niec!" - skomentował w mediach społecznościowych były zawodnik Orlando Magic i Phoenix Suns.

Teraz na słowa Gortata zareagował sam Życiński, który nie szczedził komentarza Gortatowi.

- Przyszedł na PGE Narodowy i coś się do mnie sapał. Ja chłopa nawet nie znam. Zobaczcie, jaki to jest de***, że nie umiał się tak nafascynować swoją karierą, tyle atencji dostać, że przychodzi do świata, o którym nie ma pojęcia - mówi Życiński w rozmowie z TV Reklama.