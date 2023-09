Doszło do spotkania szefa KSW z Mariuszem Pudzianowskim. Nie ma już żadnych złudzeń. Wiadomość od Pudziana rozwiewa wątpliwości

Amadeusz Ferrari wyjawił prawdę o swoim życiu. Aż nas zamurowało, gdy to usłyszeliśmy. Jego miesięczne wydatki to jakiś kosmos

Mariusz Pudzianowski nie może być zadowolony ze swoich ostatnich występów w mieszanych sztukach walki. Pod koniec ubiegłego roku szybko przegrał z Mamedem Khalidovem, a w czerwcu tego roku został pokonany przez Artura Szpilkę. Tym samym wśród kibiców zaczęły pojawiać się pytania, czy to nie zmierzch "Pudziana" w KSW i MMA w ogóle. W dodatku pojawiały się informacje, że zawodnik z Białej Rawskiej nie trenuje w klubie.

QUIZ: Test o Mariuszu Pudzianowskim. Więcej niż jeden błąd to wstyd dla fanów Pudziana! Pytanie 1 z 14 Skąd pochodzi Mariusz Pudzianowski? Białej Podlaskiej Białej Rawskiej Białystok Dalej

Co dalej z Pudzianem? Jednoznaczna deklaracja

Szybko okazało się, że absencja Pudzianowskiego związana jest z zabiegiem kolana, o której nie mówił głośno. Ale plotki o możliwym zakończeniu kariery przez 46-latka były mocno podsycone. Teraz wydaje się, że Pudziana zobaczymy jeszcze w klatce, o czym może świadczyć jego wiadomość. Martin Lewandowski, szef KSW opublikował wspólne zdjęcie z zawodnikiem.

Mariusz Pudzianowski ujawnił prawdę o walce! Przyznał to po czasie, zdecydował się o tym powiedzieć publicznie

- Pogadane o walkach, przeciwnikach, kasie, środowisku mma, rewanżach, treningach, dobrym jedzeniu i rolnictwie - napisał Lewandowski. Wpis szefa KSW błyskawicznie skomentował sam Pudzianowski. - No to prezes jedziemy dalej! Kolano prawie sprawne no to wiooo na sale - czytamy w komentarzu zawodnika. A to rozwiewa wszelkie wątpliwości i daje duże nadzieje na kolejny występ Pudzianowskiego w KSW.