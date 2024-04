Dyrektor KSW wprost o przyszłości Michała Materli. Jaśniej się nie dało, padła kluczowa deklaracja

Freak-fighter Denis L. potrącił kobietę pod wpływem alkoholu! 24-latka trafiła do szpitala, zawodnik może mieć poważne problemy

Co dalej z Materlą w KSW?

Michał Materla w jednoznaczny sposób przegrał z Piotrem Kuberskim na gali KSW 92. Była to dla niego druga porażka z rzędu – wcześniej przegrał walkę mistrzowską o pas wagi średniej z Pawłem Pawlakiem. Jak poinformował Materla po walce, była to jego ostatnia walka na obecnym kontrakcie w KSW. Fani szybko zaczęli zadawać sobie pytania, czy ich ulubieniec wróci jeszcze do klatki największej polskiej federacji MMA. Rąbka tajemnicy uchylił właśnie Wojsław Rysiewski.

Dyrektor KSW jasno o Materli

W programie „Klatka po klatce” Wojsław Rysiewski został zapytany m.in. o przyszłość Michała Materli. Dyrektor sportowy KSW wprost wyjaśnił, jaką taktykę przyjęła federacja w sprawie legendarnego zawodnika. – Już przed walką przedłożyliśmy propozycję, dając jasno do zrozumienia menadżerowi Michała, że chcemy kontynuować współpracę – wyjawił Rysiewski. Sprawa nie jest jednak w pełni wyjaśniona.

Dyrektor sportowy KSW wyjaśnił, że organizacja też nie naciskała na Materlę w sprawie kontraktu. – Ale też nie wydzwanialiśmy dwa dni po gali z pytaniem „co teraz?”. Dajemy na razie ten czas Michałowi na dojście do siebie i zobaczymy. Nie nakładamy presji. Mieliśmy już tyle ciężkich starć negocjacyjnych, że nie będziemy tu nic robić na wariata. Nadejdzie właściwy moment, wrócimy z tej wymagającej gali i wtedy pewnie się spotkamy – zakończył Wojsław Rysiewski.