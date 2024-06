Dziesiąta obrona pasa mistrzowskiego Phila De Friesa! Jakub Wikłacz potwierdził dominację poddając Sebastiana Przybysza

Gala KSW 95 przeszła do historii, mimo tego, że odbyła się w piątek to zainteresowanie wydarzeniem było naprawdę duże. W pierwszej walce Dawid Kuczmarski pokonał Morganna Gbolou przez poddanie w pierwszej rundzie. Następnie poprzez TKO w pierwszej odsłonie lepszy od Stevana Jaricia okazał się Michał Dreczkowski.

W karcie głównej kibice musieli czekać na wynik walk do werdyktu sędziowskiego. W swoich walkach triumfowali kolejno: Borys Dzikowski, Patryk Surdyn, Oskar Szczepaniak, Tymoteusz Łopaczyk oraz Marcin Held.

Cały we krwi Jakub Wikłacz poddaje Sebastiana Przybysza! Pełna dominacja Phila De Friesa

W co-main evencie wszyscy fani sportów walki również zobaczyli pełny dystans, gdzie Phil De Fries bronił pasa mistrzowskiego w starciu z Augusto Sakaiem. Brazylijczyk był bardzo dobrze przygotowany, przez co Anglik nie mógł sprowadzić go do parteru, co jest dużym atutem mistrza. Ostatecznie to De Fries obronił pas przez jednogłośną decyzję sędziów.

W walce wieczoru doszło do bardzo emocjonującego starcia Jakuba Wikłacza z Sebastianem Przybyszem. W pierwszej rundzie doszło do fenomenalnych wymian pomiędzy dwoma, a w pewnym momencie u Wikłacza było widoczne mocne rozcięcie nad okiem. W drugiej rundzie obrońca pasa mistrzowskiego pokazał się ze znakomitej strony i wykorzystał okazję zakładając gilotynę rywalowi. Sędzia musiał przerwać walkę, a Wikłacz mógł cieszyć się z obrony pasa.