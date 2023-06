Ewa Brodnicka nie hamowała się ze swoim strojem. Tylko spójrzcie na ten dekolt. Po takim widoku trzeba się schłodzić

parnasse vs. ruchała

Ewa Brodnicka początkowo miała próbować odzyskać pas mistrzyni świata w boksie, jednak postanowiła, że porzuca pięściarstwo na rzecz mieszanych sztuk walki. W MMA zadebiutowała 2021 roku i średnio stacza jedną walkę rocznie. W czerwcu po raz trzeci weszła do klatki i zmierzyła się z Martą Linkiewicz, która ma zdecydowanie większe doświadczenie w tej konkurencji niż Ewa Brodnicka.

Brodnicka w sukience z głębokim dekoltem. Gorące zdjęcie w sieci

Mimo różnicy w doświadczeniu to "Kleo" okazała się lepsza od Linkiewicz i wygrała na punkty. Fani Brodnickiej liczą, że zawodniczka już niebawem ponownie wejdzie do klatki, ale data jej kolejnego starcia nie jest znana. Brodnicka nieustannie rozpieszcza jednak fanów w mediach społecznościowych. Niedawno na jej Instastories pokazało się kolejne pikantne zdjęcie, które mogło rozgrzać internautów. Zawodniczka pokazała się w zielonej sukience z głębokim dekoltem i przybrała pozę, która mocno uwydatnia jej biust. To nie pierwszy raz, gdy Brodnicka pokazuje w sieci tak gorące zdjęcia. Zobaczycie je poniżej.