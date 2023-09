FAME Friday Arena 2 KARTA WALK. FAME Friday Arena 2 KOLEJNOŚĆ WALK. FAME Friday Arena 2 kto walczy? Lista walk FAME Friday Arena 2

Paweł Jóźwiak zapowiada krwawą bitkę z Boxdelem: Michale, napie***lamy się do ostatniej kropli krwi!

FAME MMA narzuciło sobie naprawdę wysokie tempo gal. Wszak na początku września odbyło się FAME MMA 19, nie minął miesiąc, a organizacja ponownie chce dostarczyć kibicom niezapomnianych przeżyć. Piątek znów będzie poświęcony freak-fightowej federacji, która po raz drugi w historii zorganizuje galę z cyklu FAME Friday Arena. Celem tego cyklu ma być odwiedzanie mniejszych hal oraz miejscowości, w których do tej pory FAME MMA nie gościło, albo gościło rzadko. Tym razem wybór padł na Szczecin, gdzie bilety rozeszły się błyskawicznie. Głównym wydarzeniem piątkowego wieczoru na zachodzie Polski będzie rewanżowe starcie Pawła Jóźwiaka z Boxdelem. Podczas konferencji prasowej między zawodnikami ponownie iskrzyło, ale tym razem obyło się bez większych incydentów.

FAME Friday Arena 2 KOLEJNOŚĆ WALK. FAME Friday Arena 2 lista walk

Bardzo szybko do klatki FAME MMA wróci również Arkadiusz Tańcula. "Aroy" miał bardzo mało czasu, aby po starciu z Amadeuszem Ferrarim przygotować się do pojedynku z Adrianem Polakiem. Języczkiem uwagi może być również debiut Piotra Liska. Lekkoatleta to kolejny były zawodowy sportowiec, który zdecydował się wejść w świat freaków. Jego rywalem będzie Daro Lew.

FAME Friday Arena 2 KARTA WALK: