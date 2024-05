FAME MMA ogłosiło, co z walką Don Kasjo – Alan Kwieciński po brutalnym ataku Tyburskiego. Nie było innego wyjścia

Don Kasjo mocno oberwał od Tyburskiego

Choć dymy, wyzwiska i przepychanki to wręcz wizytówka freak-fightów, to chyba mało kto spodziewał się, jaki obrót przyjmie konflikt Pawła Tyburskiego z Kasjuszem „Don Kasjo” Życińskim. W pewnym momencie konferencji przed FAME 21 Tyburski podbiegł do Życińskiego, kopnął go z rozpędu, a później jeszcze okładał pięściami. Ostatecznie ochronie udało się go odciągnąć, ale Don Kasjo zdążył mocno oberwać – na jego czole od razu pojawiła się krew, która sączyła się z rany na głowie.

Po takim ataku FAME MMA nie miało żadnych wątpliwości i wykluczyło Pawła Tyburskiego ze swojej organizacji. Tym samym jego walka z Michałem Pasternakiem się nie odbędzie, ale federacja przekazała, że „Wampir” dostanie nowego rywala. Długo nie było wiadomo co z walką Don Kasjo z Alanem Kwiecińskim, teraz już wiadomo, że do niej nie dojdzie w pierwotnym terminie.

– Sędzia główny zawodów, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, jednoznacznie wykluczył możliwość udziału Kasjusza Życińskiego w gali FAME 21. Władze federacji zapewnią możliwość odbycia walki Don Kasjo vs Alan Kwieciński na gali FAME 22 – napisano w oświadczeniu. Wyjaśniło się także, kto będzie rywalem wspomnianego Michała Pasternaka – Pawła Tyburskiego zastąpi właśnie niedoszły rywal Życińskiego, Alan Kwieciński. Walka odbędzie się w formule bokserskiej. – Przeciwnikiem Kwiecińskiego na nadchodzącej gali będzie Michał Pasternak. Walka odbędzie się na dystansie 3 rund po 3 minuty, w formule bokserskiej w dużych rękawicach – dodano.