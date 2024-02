Gwiazdor CLOUT MMA będzie startował w wyborach! Zaczyna z grubej rury: „Zrobię tam porządek”

Gwiazda CLOUT MMA szuka wyzwań w polityce

Dołączenie Marianny Schreiber do CLOUT MMA wywołało sporo zamieszania, m.in. dlatego, że Marianna Schreiber to żona polityka PiS i była liderka partii „Mam dość”, która wcześniej mocno krytykowała freak-fighty i szczególnie właśnie CLOUT MMA, do którego później dołączyła. Okazuje się jednak, że polityczne zainteresowania zawodników freak-fightów nie ograniczają się tylko do postaci Schreiber. Teraz jeden z zawodników wspomnianej federacji, Grzegorz Szulakowski, oficjalnie startuje w nadchodzących wyborach samorządowych.

Grzegorz „Szuli” Szulakowski startuje na radnego!

Grzegorz Szulakowski ma za sobą całkiem bogatą karierę w MMA. Zadebiutował w 2010 roku w wieku 23 lat, ale regularnie walczył dopiero od 2012 roku. Mimo to w 2015 roku z bilansem 5-1 podpisał kontrakt z KSW, gdzie wygrał cztery kolejne walki i w 2018 roku otrzymał prawo do walki o pas mistrzowski w wadze lekkiej przeciwko Gamrotowi. „Gamer” poddał „Szuliego” w 4. rundzie co zapoczątkowało serię porażek i koniec z zawodowym MMA – Szulakowski przegrał z Marianem Ziółkowskim i Szamilem Musajewem, po czym odszedł z KSW. Do klatki wrócił już jako freak-fighter.

„Szuli” walczył w PRIME Show MMA, a ostatnio dołączył do CLOUT MMA, gdzie stoczył przegraną walkę bokserksą z Wojciechem Sobierajskim. Teraz okazuje się, że gwiazda freak-fightów szuka szczęścia w polityce. – Mam zamiar startować na radnego Namysłowa, a za pięć lat na posła, bo mnie do tego namawiają. Może na burmistrza za 10 lat, zobaczymy. Myślę, że jestem jedną z odpowiedniejszych osób, żeby zrobić porządek w Namysłowie. Nie każdy się pewnie z tym zgodzi, ale piszczeć będą tylko takie małe k***y, które nie mają nic do powiedzenia. Ja jestem taki polityk, który jak tam pójdzie, to odpalajcie te sesje, bo będzie jak na Prime. Będzie jak na konferencji, ale za darmo. Idę tam zrobić porządek – powiedział Szuli w czerwcu w rozmowie na kanale FightsportPL. Jak powiedział tak zrobił i właśnie pochwalił się swoim plakatem wyborczym. Szulakowski startuje do rady miejskiej w Namysłowie (woj. opolskie) z komitetu wyborczego Bartłomiej Stawarski - Aktywny Samorząd.