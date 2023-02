i Autor: materiały prasowe / High League Mateusz Murański

nietypowy pomysł

High League ujawniło, jakie miało plany wobec Mateusza Murańskiego. Zaskakujący pomysł, miał walczyć u boku ojca

Jacek Ogiński 16:23

Nagła śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła środowiskiem freak-fightów. Aktor był jedną z jej gwiazd, podobnie jak jego ojciec, Jacek Murański, który lada moment miał walczyć z Marcinem Najmanem. Okazuje się, że High League, które organizuje walkę Jacek Murański vs Najman, miało pomysł także na kolejną walkę Mateusza Murańskiego. I był to pomysł co najmniej osobliwy.3