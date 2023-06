High League wydało oświadczenie w sprawie dalszej działalności! Wiadomo, co z galą High League 7, wszystko jasne

Informacja o zamrożeniu środków federacji High League była wielkim zaskoczeniem dla samej organizacji i dla dużej części fanów. W komentarzach pojawiały się jednak pojedyncze głosy, że było to do przewidzenia, bowiem podejrzenia skierowane wobec właścicieli spółki rządzącej High League pojawiły się już zdecydowanie wcześniej. Chodzi o ich powiązania z przywódcą Czeczenii, który aktywnie wspiera rosyjską inwazję na Ukrainę. Teraz jest już jasne, że gala High League 7 się nie odbędzie, a federacja zawiesza działalność

High League 7 nie odbędzie się. Federacja ma nadzieję na powrót

W wysłanym do nas oświadczeniu High League przekonuje, że chce wyjaśnić sprawę i wrócić do organizacji gal, ale obecnie musi zawiesić działalność. Zapewnia też, że osoby, które kupiły bilety na galę w Krakowie, otrzymają pełen zwrot pieniędzy. – Gala HIGH League 7: Grand Prix, która miała odbyć się 17 czerwca 2023 r. w TAURON Arenie Kraków, nie odbędzie się. Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dla nas bardzo krzywdząca. Żadna osoba powiązana z HIGH League nie ma sobie nic do zarzucenia w odniesieniu do decyzji MSWiA. Wyjaśnimy tę sprawę jak najszybciej i dalej będziemy Was cieszyć swoimi wydarzeniami. Działalność organizatorów gal HIGH League (tj. spółek H-Agency sp. z o.o. i HIGH LEAGUE BIELSKI S. K. A.) zostaje tymczasowo zawieszona. Wszystkim osobom, które zakupiły bilety, otrzymają pełny zwrot. – czytamy w oświadczeniu.