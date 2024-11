Ibragim Chuzhigaev wyśmiał Tomasza Narkuna po starciu na trybunach KSW 100! Wbił szpilę wielkiemu rywalowi

Spięcie Narkuna i Chuzhigaeva na XTB KSW 100

Jubileuszowa gala XTB KSW 100 była nie tylko wielkim widowiskiem sportowym, lecz także sentymentalną podróżą przez 20 lat istnienia KSW. Na tym wyjątkowym wydarzeniu nie mogło zabraknąć specjalnych gości, a wśród nich byli m.in. byli zawodnicy i mistrzowie federacji. W Gliwicach pojawili się także Tomasz Narkun i Ibragim Chuzhigaev. Byli rywale dalej pałają do siebie złą krwią, co poskutkowało starciem na trybunach w sektorze VIP. Byłych mistrzów KSW musieli oddzielać m.in. inni uznani zawodnicy - Artur Szpilka, Karol Bedorf czy Adam Soldaev. Pierwsze informacje mówiły o tym, że to Narkun zaatakował Chuzhigaeva, ale ten drugi już po gali zasugerował, że ponownie był górą w starciu z Polakiem.

Chuzhigaev wyśmiewa Narkuna po awanturze na trybunach

"Zadyma Narkun vs Czużigajew na płycie pod klatką #KSW100 wcześniej poszła wymiana słów i front od Tomka" - przekazywał na portalu X Adam Lewicki, który nagrał końcowe fragmenty zajścia, gdy zawodnicy byli już oddzieleni. Na jego filmiku to Narkun wyglądał na bardziej pobudzonego i zadowolonego, ale Chuzhigaev wyśmiał go nad ranem po gali, kiedy emocje nieco już opadły.

Były mistrz KSW udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie swojej otwartej dłoni sklejone z... żyrafą. To oczywiste nawiązanie do zajścia - pseudonim Narkuna to właśnie "Żyrafa". Przekaz Chuzhigaeva dopełnia krótki i wymowny opis: "2-0 🤫", który sugeruje, że podobnie jak na KSW 66 to on był górą w sobotniej awanturze na trybunach.

Konflikt byłych mistrzów KSW narasta

Od mistrzowskiej walki, którą wygrał Chuzhigaev, w styczniu miną trzy lata. Mimo to, konflikt wielkich rywali odżył na nowo i już pojawiły się sugestie kibiców co do rewanżu. Jeden z nich zasugerował jednak zawodnikowi o czeczeńskim pochodzeniu, że na filmiku z trybun to Narkun wyglądał na zwycięzcę.

"Widziałeś końcówkę, jak walczył z powietrzem za ochroniarzami 👌🏻" - odpowiedział mu były mistrz, który nigdy nie przegrał pasa wagi półciężkiej, a z KSW odszedł z początkiem grudnia zeszłego roku, wakując tytuł.