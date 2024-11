Wielka awantura na trybunach KSW 100! Narkun zaatakował Czużigajewa. Nagranie ze sprzeczki byłych mistrzów KSW

Adrian Bartosiński zalał się łzami po porażce z Mamedem Khalidovem. Nie potrafił tego znieść, rywal ruszył go pocieszyć

Serce podeszło nam do gardła po tych słowach Mameda Khalidova. Gwiazdor KSW przemówił o przyszłości po wygranej z Bartosińskim

Co dalej?

Narkun i Czużigajew rzucili się na siebie na trybunach XTB KSW 100

Jubileuszowa gala XTB KSW 100 była wielkim świętem polskiego MMA. Przyniosła nie tylko wspaniałe walki, lecz także wyjątkowe chwile. Na tym historycznym wydarzeniu pojawiło się mnóstwo gwiazd, które przez lata budowały potęgę KSW. Wśród nich znalazło się 20 byłych i obecnych mistrzów, którzy odegrali swoją rolę m.in. podczas ceremonii wprowadzenia Pawła Nastuli i Andrzeja Janisza do Galerii Sław KSW. Wielcy zawodnicy utworzyli wtedy specjalny szpaler, ale niestety nie zabrakło też tych mniej podniosłych chwil. W trakcie gali na sektorze VIP doszło do awantury z udziałem Tomasza Narkuna i Ibragima Czużigajewa! Byli mistrzowie KSW rzucili się na siebie na trybunach.

Tragiczne wieści przed KSW 100. Nie żyje tata Martina Lewandowskiego, dramat szefa KSW

Gwiazdy rozdzielały byłych mistrzów KSW. Wszystko się nagrało

Nagranie ze sprzeczki Narkuna i Czużigajewa błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Na platformie X opublikował je Adam Lewicki. Filmik przedstawia sceny już po kulminacji złych emocji, ale świadek całego zajścia przekazał, że było naprawdę gorąco.

"Zadyma Narkun vs Czużigajew na płycie pod klatką #KSW100 wcześniej poszła wymiana słów i front od Tomka" - przekazał użytkownik X. Z jego opisu wynika, że to Narkun pierwszy zaatakował byłego rywala.

Sytuacja była tak napięta, że do akcji wkroczyły pozostałe gwiazdy KSW obecne na gali. Na filmiku, który w kilkanaście godzin zebrał blisko 200 tysięcy wyświetleń, widać m.in. reakcję Artura Szpilki, Karola Bedorfa i Adama Soldaeva. Zobaczysz go poniżej.

Serce podeszło nam do gardła po tych słowach Mameda Khalidova. Gwiazdor KSW przemówił o przyszłości po wygranej z Bartosińskim

Zadyma Narkun vs Czużigajew na płycie pod klatką #KSW100 wcześniej poszła wymiana słów i front od Tomka pic.twitter.com/W1jaM5AHKp— Adam Lewicki (@LevyLewicki) November 16, 2024

To Czużigajew poskromił Narkuna

Całe zajście z pewnością nie było godne jubileuszowej setnej gali, ale warto przypomnieć, że to właśnie Czużigajew skończył panowanie Narkuna w wadze półciężkiej. Dwukrotny pogromca Mameda Khalidova stracił pas w styczniu 2022 r. na gali KSW 66 i już się nie podniósł. Z kolei Czużigajew obronił go później dwukrotnie i odszedł z KSW jako mistrz, wakując pas. Ten należy obecnie do Rafała Haratyka, który obronił tytuł na XTB KSW 100, pokonując Marcina Wójcika.