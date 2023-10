Jacek Murański ostro przejechał się po Najmanie. Przepowiada mu piekło, padły najmocniejsze słowa

Nie mogliśmy uwierzyć w doniesienia o nieznanym wykształceniu Marcina Najmana! Wielu by go o to nie posądziło. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia.

Walka Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem miała odbyć się już w marcu, ale wtedy została odwołana z powodu tragicznej śmierci syna tego pierwszego, Mateusza Murańskiego. Później szansa takiego zestawienia pojawiła się w związku z turniejem High League Grand Prix, do którego ostatecznie nie doszło w związku z zawieszeniem federacji High League. W efekcie "Muran" związał się z PRIME MMA, a Najman trafił do CLOUT MMA i wydawało się, że ich drogi już się nie przetną. "El Testosteron" nie ukrywał, że temat ten jest dla niego zamknięty, jednak najnowsze wiadomości wskazują na coś innego. Jego wielki rywal pojawił się na ostatniej gali CLOUT MMA 2 i zaskoczył powrotem do tematu walki z Najmanem.

Jacek Murański ostro zaczepił Marcina Najmana

W rozmowie z kanałem "MMA - bądź na bieżąco" Murański przyznał, że podpisanie walki z Najmanem jest naprawdę blisko. Było to jeszcze przed galą, na której "El Testosteron" poniósł porażki z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim i Adrianem Ciosem. Ta druga wzbudziła mnóstwo kontrowersji, gdyż zakończyła się dyskwalifikacją byłego pięściarza. "Muran" nie zamierzał zostawić suchej nitki na wrogu, który jego zdaniem ponownie oszukał widzów i zgarnął łatwe pieniądze za brak jakiejkolwiek walki. Jego marzeniem jest "porozcinanie" Najmana!

- Jak widzę, co on wyprawia, to ktoś w końcu naprawdę musi go porozcinać. Za tą uwłaczającą godności każdego, kto się nazywa sportowcem, nie wiem, 25-letnią, nie chcę powiedzieć karierę, tylko jakąś turlankę, za jakiś 28-letni performens, naprawdę należy mu się solidne porozcinanie, bo to po raz kolejny wyszedł jak to Marcin Najman – bez szwanku, nieuderzony, z pełną kiesą, zarobiony, bez żadnych emocji dla widza - wypalił Murański w rozmowie z kanałem "PapiTV".

- Ja wolę walczyć z ciężkimi przeciwnikami, toczyć ciężkie boje i gdzieś tam się potem przejść gdzieś po tej latającej świni Marcinie Najmanie. Bo to znowu ta latająca świnia była. Gdzieś tam kolibrował wokół tego Lizaka. No żenada - dodał. Wiele wskazuje na to, że temat jego walki z Najmanem jest znowu gorący i niewykluczone, że już niedługo dojdzie do trzeciej próby zestawienia ich w klatce.