Jacek Murański zwrócił się do internautów po śmierci Mateusza. Zamieścił specjalny film w sieci

Kiedy media obiegła informacja o przedwczesnej śmierci Mateusza Murańskiego, świat freak-fightów oraz ogromna część internetu przeżyła ogromny szok, nie mogąc uwierzyć w te doniesienia. Przez długi czas trwały dyskusje o tym, co mogło być przyczyną śmierci gwiazdora FAME MMA oraz HIGH League, aż wreszcie głos zdecydował się zabrać jego tata, Jacek Murański. W udzielonym dla portalu "salon24.pl" wyznał on, że doszło do zatrzymania akcji serca z powodu uduszenia połączonym z bezdechem. To miało wynikać z choroby Mateusza. Teraz Jacek Murański opublikował wideo na potwierdzenie tych słów.

Specjalny wpis Jacka Murańskiego. Po śmierci Mateusza zwrócił się do internautów

Po kilkunastu dniach od śmierci Mateusza Murańskiego, jego tata Jacek zaczął publikować na swoim facebookowym koncie kolejne materiały, które związane były ze śmiercią aktora znanego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". W jednym z nich zwrócił się do internautów i opublikował krótki materiał wideo, który pochodzi z materiału Roberta Pasuta.

Jacek Murański zwrócił się do internautów po śmierci Mateusza Murańskiego! Zamieścił specjalny film w sieci

- Obejrzyj aby zrozumieć... - napisał krótko na Facebooku Jacek Murański, dołączając fragment nagrania. Widzimy na nim, jak Robert Pasut towarzyszył Mateuszowi Murańskiemu podczas wizyty w jednej z klinik, gdzie potwierdzone zostało schorzenie zmarłego gwiazdora FAME MMA i HIGH League. - Też miałem problemy z tym bezdechem sennym. Bo ty się dusisz? dopytuje na nagraniu Pasut. W odpowiedzi usłyszał potwierdzenie od Mateusza.