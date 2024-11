Szpilka wraca do walki! Wskazał datę i nazwisko rywala

Jakub Kosecki wraca do FAME MMA. Były reprezentant Polski zmierzy się z wielkim influencerem

Artur Szpilka wraca do KSW! Legendarny polski sportowiec, który od pewnego czasu nie pokazywał się w świecie sportów walki, zapowiedział kolejne starcie, które odbędzie się już na wiosnę 2025 roku. Okazuje się, że będziemy świadkami wielkich sportowych emocji. Tego wprost nie można przegapić!

Artur Szpilka pochwalił się planami na przyszłość. Te doniesienia zelektryzują fanów!

Jak powiedział Szpilka w rozmowie z programem "Klatka po klatce", jest przymierzany do pojedynku z Errolem Zimmermannem.

- - Nie jest tajemnicą, że jestem przymierzany do Errola Zimmermanna, więc to może być taki korespondencyjny pojedynek przed rewanżem z Wrzoskiem - mówił Szpilka i powiedział wprost, że starcie będzie miało miejsce na wiosnę 2025 roku.

- Walkę mam w kwietniu, a ja już się do niej przygotowuję i to nie tak, że raz w tygodniu. Trenuję dwa razy dziennie, czyli teoretycznie pod walkę. Dołożyłem więcej MMA, niż było, i jedziemy. - powiedział Szpilka.

- Nie ukrywam, że wcześniej traktowałem MMA jako przygodę. Dzisiaj już tak nie jest. Walka z Arkiem Wrzoskiem dała mi się we znaki i teraz moim celem jest właśnie on. To już nie jest przygoda, bo ja już tak mam, że te rewanże i rzeczy, które siedzą mi w głowie, dają mi wiele - dodaje były pieściarz, a obecnie zawodnik KSW.

Artur Szpilka o ogromnych problemach ze zdrowiem: Siadło mi to na głowę!