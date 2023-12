i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Jan Błachowicz

Mocna odpowiedź

Jan Błachowicz brutalnie przejechał się po rywalu. Nie zostawił na nim suchej nitki, zrównał go z ziemią

Początek 2024 roku miał być momentem, w którym Jan Błachowicz powraca do klatki UFC. Już teraz wiadomo jednak, że na kolejną walkę "Cieszyńskiego Księcia" będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Były mistrz wagi półciężkiej zmaga się z problemami zdrowotnymi i poinformował, że planowana walka z Aleksandarem Rakiciem nie dojdzie do skutku. Błachowicz w ostrych słowach odniósł się do narzekań rywala.