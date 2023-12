Jan Błachowicz przekazał druzgocącą wiadomość! Dramatyczne doniesienia stały się prawdą, ogromny pech

Na starcie Jana Błachowicza z Aleksandarem Rakiciem czekał cały świat mieszanych sportów walki. Już od kilku godzin mówi się o tym, że "Cieszyński Książę" nie wystąpi podczas gali UFC 297, na co szybko zareagował jego przeciwnik. - Nie możesz nigdy przegrywać rewanżu, jeśli wypadasz po raz drugi. Legendarne pier***enie. Zobaczmy czy Samuraj ma jaja, żeby wejść do klatki 20 stycznia. - napisał poirytowany Rakić. Wszyscy czekali na to, aby całą sytuację skomentował Polak, który postanowił to ostatecznie za pomocą mediów społecznościowych przekazał tą druzgocącą informacje.

Potwierdziły się złe informację dotyczące walki Jana Błachowicza! "Cieszyński Książę" postanowił udostępnić to w mediach społecznościowych

- Nie tak miało być. Trudno oddać to jak się czuję, bo złość miesza się ze smutkiem. Wycofanie z walki z powodu kontuzji to jedna z najtrudniejszych decyzji, którą zawodnik może podjąć. Czasem jednak nie ma innego wyjścia, zwłaszcza gdy walczysz w TOP 5 i chcesz dać widowisko na najwyższym poziomie. Zamiast walczyć o formę, walczę z bólem na każdym treningu. Robiłem wszystko co się dało, ale barki wymagają operacji. W tym stanie kontynuowanie przygotowań oraz wyjście do oktagonu byłoby nieodpowiedzialnością i głupotą. Zawsze powtarzam, że wychodząc do walki muszę być w 100% gotowym. Jestem to winny sobie, mojej ekipie trenerskiej, przeciwnikowi oraz przede wszystkim kibicom. Z góry dziękuję za Wasze wsparcie! Czekam na termin zabiegu, po którym nastąpi rehabilitacja i powrót do treningów. Obiecuję, że wrócę silniejszy! - napisał były mistrz UFC.

To miało być drugie starcie Błachowicza z Rakiciem. W pierwszym pojedynku triumfował Polak, przez kontuzję Austriaka.