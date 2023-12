Błachowicz wypada z walki w UFC? Jego rywal pieje ze wściekłości, wyjątkowo mocne słowa!

Marcin Najman wyszedł fanom naprzeciw! "El Testosteron" rzucił propozycję nie do odrzucenia

Jan Błachowicz miał być jedną z gwiazd nachodzącego UFC 297, jednak możliwe, że wypadnie z pojedynku. Tak wypada ze słów poirytowanego sprawą, niedoszłego rywala Polaka, Aleksandara Rakicia, który opublikował mocne słowa w kierunku Polaka na swoich mediach społecznościowych.

Jan Błachowicz wypada z UFC 297? Mocne słowa Rakicia

Rakić powierdział na swoich mediach społecznościowych, że do jego rewanżu z Błachowiczem nie dojdzie. Starcie na UFC 297 miało być rewanżem za 2022 rok, kiedy to Polak wygrał przez kontuzję swojego rywala. Rakić nie ukrywa wściekłości i mówi wprost, co sądzi o odwołaniu pojedynku przez polskiego mistrza, nazywając zachowanie Błachowicza w sposób conajmniej mało parlamentarny.

- Nie możesz nigdy przegrywać rewanżu, jeśli wypadasz po raz drugi. Legendarne pier***enie. Zobaczmy czy Samuraj ma jaja, żeby wejść do klatki 20 stycznia. - napisał poirytowany Rakić.

Jak na razie Błachowicz nie potwierdził, ani nie zaprzeczył względem udziału w gali UFC 297. Jak widać jednak, napięcie między dwoma zawodnikami jest bardzo wysokie!