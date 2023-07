Jan Błachowicz deklaruje gotowość do wojny. Chce znokautować Pereirę. Poważna deklaracja zawodnika

Jan Błachowicz jest coraz bliżej tego, aby powrócić na tron w kategorii półciężkiej. Po porażce z Gloverem Teixeirą w październiku 2021 "Cieszyński Książę" zadeklarował, że jedyne, co go interesuje to odzyskanie pasa. Teraz jest o krok od tego celu, bo na UFC 291 stoczy pojedynek z Alexem Pereirą, który będzie oficjalnym eliminatorem do walki o mistrzostwo w wadze półciężkiej. W rozmowie z "Super Expressem" Błachowicz zdradził, że jest przekonany o swojej sile oraz o tym, że wypracował świetną formę. Sugeruje, że może znokautować Brazylijczyka w drugiej rundzie. Zapraszamy do oglądania!

Jan Błachowicz przed jubileuszową walką w UFC. "Wizualizacja jest taka, że wygrywam w 2. rundzie"