Jan Błachowicz nie wytrzymał i przejechał się po Adamku! Domaga się szacunku. Mocarny wpis w obronie Mameda Khalidova

Nie do wiary, co stało się z ciałem 34-letniego Artura Szpilki! Zdębieliśmy po ujrzeniu gwiazdora KSW bez koszulki. Konkretna krata

Błachowicz mocno do Adamka! Domaga się szacunku, chodzi o Mameda Khalidova

Pojedynek Adamek - Khalidov, niestety dla Mameda oraz kibiców oglądających galę XTB KSW EPIC zakończyła się już po trzeciej rundzie, przez kontuzję ręki gwiazdora KSW. Adamek niedługo po gali, w rozmowie z Andrzejem Kostyrą surowo ocenił występ swojego rywala zarzucając mu, że ten nie chciał z nim wejść w wymianę, przez co walka miała wiele stracić. - Kibice pewnie oczekiwali większej bitki ringowej – że Mamed stanie i pobije się, bo po to kibice kupują PPV, żeby zobaczyć wymianę ciosów, no a Mamed nie chciał stanąć w konfrontacji i się bić bo wiedział, że polegnie. Było jak było, bo do tanga trzeba dwojga (…) To były łatwe pieniądze, bo jak mówię – nie było wielkiej roboty - stwierdził "Góral" komentując to, co Khalidov pokazał w oktagonie. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.

Jak dobrze znasz Tomasza Adamka? Pytanie 1 z 11 Pas jakiej federacji kategorii półciężkiej dzierżył Tomasz Adamek? WBA WBO WBC IBF Dalej

Niespodziewanie w mediach społecznościowych pojawił się wpis Jana Błachowicza, którego wyraźnie poruszyły słowa pięściarza oraz jego podejście do ikony federacji KSW oraz polskiego MMA. "Cieszyński Książę" postanowił zwrócić się do Adamka i zwrócić mu uwagę na nieodpowiednie zachowanie w dość ostrych słowach.

- Tomek... ale Mameda to ty szanuj chopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać. Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek. - napisał Błachowicz na platformie "X" zwracając się do Adamka.

Tomek... ale Mameda to ty szanuj chopie. Przyszedłeś odcinać kupony do domu, który on pomógł zbudować. To, że wybrałeś boks, oznacza, że nie miałeś potrzeby odklepać.Szanuj drugiego sportowca, bo Ciebie przestaną szanować i nie zachowuj się jak biały miś z Krupówek.— Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) March 13, 2024