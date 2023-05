Kacper Błoński przeżył trudne chwile podczas ważenia FAME MMA 18! Mamy najnowsze informacje

Niebezpieczna sytuacja u Mariusza Pudzianowskiego. Nagrał specjalne wideo. To stało się z samego rana

Na te dwie walki fani FAME MMA mają czekać najmocniej. Podczas osiemnastej edycji najstarszej polskiej freak-fightowej federacji Amadeusz Ferrari zmierzy się najpierw z Kacprem Błońskim, a jeśli dopuszczą go lekarze, to niezależnie od wyniku wyjdzie do pojedynku z Marcinem Dubielem. Przed walką Michał "BOXDEL" Baron jeden z szefów FAME MMA powiedział niepokojące słowa.

Kolejne problemy Amadeusza Ferrariego przed galą? Mocna reakcja Boxdela, powiedział o tym wprost

- Zrób tą wagę, k**wa! Żeby była zrobiona. Dwie walki masz i żeby była zrobiona. I 7,5 kilo musi zlecieć… Albo oszukuje, albo rzeczywiście zamknie się w tym pokoju i będzie walił post - mówił "BOXDEL" podczas programu "Aferki".

Ważenie FAME MMA 18. Kacper Błoński przeżył trudne chwile

Jak udało nam się usłyszeć od osób z otoczenia organizacji FAME MMA, Kacper Błoński musiał nieco bardziej wymęczyć się podczas robienia wagi. Konieczna było zrobienie dodatkowej "wanny", czyli wypocenia jeszcze trochę wody oraz zdjęcie z siebie dosłownie wszystkiego. Na szczęście limit udało się wypełnić!

Najważniejsza informacja jest jednak taka, że wszystkim zawodnikom udało się zrobić wagę, dzięki czemu kibice zobaczą wszystkie pojedynki. Żadna z walk nie jest zagrożona, co na pewno ucieszy wielu fanów.

