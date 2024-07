Kamil Łaszczyk znowu zawalczy z Amadeuszem Ferrarim! Wielki rewanż na FAME 22 na PGE Narodowym

Marianna Schreiber zwróciła się do swoich fanów! Gorące zdjęcie rozgrzewa, wróci do polityki?

Marta Linkiewicz zmieniła się nie do poznania! Co za metamorfoza, jej zdjęcie trzeba zobaczyć!

Niebywałe, czym zajmuje się teraz Ewa Brodnicka. Walki i rozbierane zdjęcia to nie wszystko, opadła nam szczęka!

To trzeba zobaczyć!

Gdy fani freak-fightów zastanawiali się, którego z zawodników nie może zabraknąć na FAME 22, najczęściej wspominali o Amadeuszu „Ferrarim” Rośliku. FAME wychodzi naprzeciw swoim kibicom. Federacja ogłasza, że ikoniczna postać polskich freak-fightów stoczy walkę na PGE Narodowym z zawodowym pięściarzem Kamilem “Szczurkiem” Łaszczykiem w formule MMA. Trudno sobie wyobrazić, aby Amadi nie wystąpił na tak ogromnym wydarzeniu, jakim bez wątpienia będzie FAME 22, które 31 sierpnia odbędzie się na PGE Narodowym. Można powiedzieć, że „Ferrari” miał spory wkład w sukces, jaki w ostatnich latach odniosło FAME, a w federacji nie ma drugiego zawodnika, który stoczyłby tak wiele pojedynków.

Rewanż Ferrari – Łaszczyk na FAME 22 na PGE Narodowym

Od debiutu „Ferrariego” w FAME minie niedługo sześć lat. Od tamtej pory Amadiego w klatce największej federacji freak-fightowej w Europie oglądaliśmy aż 15-krotnie! To zasłużony freak, który zawsze elektryzuje publiczność, dlatego nie inaczej będzie na PGE Narodowym. Ostatni raz „Ferrari” z Łaszczykiem walczyli w lutym 2023 roku. Wówczas lepszy okazał się pięściarz, choć walka była wyrównana do ostatnich sekund. Wydawało się pewne, że w przyszłości FAME doprowadzi do rewanżu, tak też się dzieje. Podczas ostatniej batalii Amadiego ze „Szczurkiem” Tauron Arena “odleciała”, więc ogromnych emocji nie zabraknie również na PGE Narodowym.

Zawodnicy ponownie zmierzą się w formule MMA na dystansie trzech 3-minutowych rund. Walkę stoczą w butach bokserskich. Ostatnio „Ferrari” przysporzył sporych problemów Łaszczykowi przede wszystkim w parterze, tym razem liczymy na równie dużą dramaturgię.

Całą kartę walk FAME 22 na PGE Narodowym kibice będą mogli poznać już w najbliższy poniedziałek (15 lipca), gdyż wtedy w Łodzi odbędzie się pierwsza konferencja. Na ten moment wydarzenie na warszawskim stadionie cieszy się ogromną popularnością. Fani ochoczo kupują bilety, dlatego wejściówek jest coraz mniej. Bilety do nabycia na www.ebilet.pl.