Kamila Wybrańczyk postawiła na wielką zmianę. Co za przemiana ukochanej Szpilki, aż trudno oderwać wzrok

Kamila Wybrańczyk to jedna z najpopularniejszych zawodniczek w polskim świecie freak fightów. W oktagonie stoczyła już cztery walki, a jej rywalkami były m.in. Marta Linkiewicz, Ewa Brodnicka i Zusje. "Kamiszka" wygrała tylko w debiucie z tą ostatnią, po czym poniosła bolesną serię trzech porażek z rzędu. "Linkimaster" pokonała ją w walce o pas Fame MMA, Anna Andrzejewska okazała się lepsza podczas FAME 12, a "Kleo" zepsuła debiut ukochanej Szpilki w High League. Na ten moment trudno powiedzieć, kiedy 36-latka wróci do klatki, ale MMA nie jest jej jedyną pasją. Wybrańczyk spełnia się też na innych płaszczyznach, prowadząc m.in. własny biznes w branży beauty. Jednym z jej bestsellerów są szampony, a włosy są dla niej niezwykle ważne, co widać po ostatniej decyzji.

Kamila Wybrańczyk postawiła na wielką zmianę. Co za przemiana ukochanej Szpilki!

We wtorek (24 stycznia) fani "Kamiszki" zostali zasypani wiadomościami na temat jej planów. Kobieta opowiedziała im o nadchodzących wakacjach, przed którymi postanowiła zadbać o wygląd. Już wkrótce czeka ją m.in. zabieg wycięcia powieki, ale to dopiero po powrocie z wyjazdu. Przed urlopem Wybrańczyk odświeżyła fryzurę i rzęsy, co wywołało prawdziwy efekt wow. Początkowo mówiła jedynie o farbowaniu blond odrostów, jednak po wszystkim zachwyciła większą zmianą.

Fani wybranki serca "Szpili" mogli przyzwyczaić się, że jej włosy są zaczesane i leżą wzdłuż głowy, eksponując w pełni czoło. Tymczasem tuż przed wakacjami była gwiazda Fame MMA zdecydowała się na grzywkę nachodzącą nawet na oczy. Nie da się ukryć, że jest to spora zmiana w jej wyglądzie, a wielu z ponad 330 tysięcy użytkowników obserwujących jej profil na Instagramie mogło się nieźle zdziwić. Poniżej zobaczysz gorące zdjęcia Kamili Wybrańczyk:

i Autor: Instagram/Kamila Wybrańczyk Kamila Wybrańczyk zmieniła fryzurę