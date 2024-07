Karolina Owczarz z KSW pokazała formę przed walką w Łodzi na łodzi! Fala komplementów [ZDJĘCIE]

To, co Conor McGregor napisał po zamachu na Donalda Trumpa rozniosło się po sieci. Słowa legendy wywołały lawinę

Stawką starcia Pawlaka z Janikowskim będzie należący do tego pierwszego pas mistrza wagi średniej KSW. Pawlak sięgnął po tytuł w czerwcu zeszłego roku, pokonując na PGE Narodowym w Warszawie Tomasza Romanowskiego. Za sobą ma także pierwszą, udaną obronę - w grudniu w Gliwicach rozprawił się z Michałem Materlą. To będzie druga batalia Pawlaka z Janikowskim - w pierwszej we wrześniu 2021 roku górą był Pawlak i teraz także będzie zdecydowanym faworytem potyczki w rodzinnej Łodzi.

Na kibiców podczas KSW 96 czeka jednak kilka innych ciekawych pojedynków. Emocji nie powinno zabraknąć chociażby w rywalizacji Owczarz z Sandrą Succar z Libanu. Dla Polki będzie to już dziewiąta walka w KSW i choć bilans ma dodatni (5-3), to z pięciu ostatnich batalii wygrała tylko dwie.

Karolina Owczarz w obłędnej formie przed KSW 96. Fotki w bikini robią furorę

Owczarz powróci do klatki po ponad rocznej przerwie - w kwietniu 2023 r. już w 1. rundzie poddała ją Adrianna Kreft. Jak zakończy się rywalizacja z Succar przekonamy się w sobotę, ale jedno trzeba jej oddać już dziś - formę ma nieziemską. I to dosłownie! Owczarz w niedzielę ładowała baterię na motorówce, a wszystkim pochwaliła się w mediach społecznościowych. Fotki w błękitnym bikini przypadły internautom do gustu. "Plusem walki w lipcu jest to, że trzeba zdążyć z formą na lato😂👊🏻 wspaniały dzień🫠❤️" - napisała Owczarz.