Najpiękniejsza zawodniczka KSW zrzuciła ubrania, a my zaniemówiliśmy. Fani wprost oszaleli na widok jej ciała

Zmroziło nas po tym, co zobaczyliśmy u Michała Materli. Tragedia wisiała w powietrzu, ciarki przechodzą na samą myśl

Daro Lew szokująco skomentował skandaliczne wideo Popka. Gwiazda freak-fightów zaskoczyła: To dobry człowiek!

"To dobry człowiek"

Popek odniósł się do okropnych zarzutów. Przybity przeprosił za ohydne zachowanie. "To miał być żart"

Kim jest Popek? Paweł Mikołajuw życie, kariera, partnerka. Popek Monster kto to? Popek dzieci, rodzina

Karolina Owczarz ma naprawdę ciekawą historię ze sportami walki. W młodości trenowała boks i była nawet mistrzynią Polski. Zdobyła medale wielu krajowych i międzynarodowych imprez, ale w 2013 r. w wieku 20 lat zawiesiła karierę. Wówczas postanowiła spróbować sił w roli dziennikarki Polsatu Sport. Sporty walki w dalszym ciągu były jej najbliższe, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z KSW w 2018 roku. Dla tej federacji stoczyła już 8 zawodowych walk z różnym skutkiem. Pięć z nich wygrała, a trzy przegrała - w tym ostatni pojedynek z Adrianną Kreft, która poddała ją już w pierwszej rundzie. Owczarz się jednak nie poddaje, a do tego może liczyć na duże wsparcie fanów. 30-latka jest obecnie jedną z najpopularniejszych gwiazd KSW, na co składa się m.in. jej zjawiskowa uroda.

Karolina Owczarz zrzuciła ubrania. Gorące zdjęcie najpiękniejszej zawodniczki KSW

Popularność Owczarz najlepiej widać w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwują blisko 93 tysiące użytkowników, co plasuje ją w czołówce całej federacji pod tym względem. W social mediach "Owca" nie ma się czego wstydzić w zestawieniu z zawodnikami pokroju Arkadiusza Wrzoska czy nawet mistrzami - Jakubem Wikłaczem i Adrianem Bartosińskim. Spore znaczenie ma łatka najpiękniejszej zawodniczki MMA w Polsce, co do której Owczarz regularnie daje solidne argumenty.

Ostatnio była dziennikarka Polsatu, związana obecnie z TVN Style, zachwyciła fanów zdjęciem w samym bikini. W środku zimy Owczarz znalazła czas, by nacieszyć się zamkniętym basenem i wskoczyła w biały strój kąpielowy. Ten uwydatnił atuty jej wysportowanego ciała. Fani aż nie mogli się powstrzymać od komplementów! "Adorabile [urocza - red.]" - komentował jeden z włoskich sympatyków zawodniczki KSW. "Jakie piękne stopy", "Pięknaaaa", "Ale piękna" - pisali inni, choć najwięcej zachwytów wyrażono za pomocą wymownych emotikonów. Więcej gorących zdjęć Karoliny Owczarz znajdziesz w powyższej galerii.