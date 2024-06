Najpiękniejsza zawodniczka KSW po ponad roku wraca do klatki! Karolina Owczarz nie może się już doczekać

Wielki powrót do FAME MMA? Boxdel wszystko zapowiedział, to nazwisko wróci po skandalu!

"W drugim pojedynku kobiet na gali XTB KSW 96, która odbędzie się 20 lipca w łódzkiej hali Sport Arena, do okrągłej klatki powróci Karolina Owczarz (5-3, 2 Sub) i zmierzy się z pochodzącą z Libanu Sandrą Succar (4-1, 1 KO, 1 Sub). Pojedynek rozegra się w kategorii muszej" - poinformowała w oficjalnym komunikacie federacja KSW. Sama Owczarz nie mogła doczekać się tego ogłoszenia i już rano w mediach społecznościowych nie ukrywała podekscytowania. "Ja śmigam na sparingi, a Wy bądźcie dziś czujni. WJEŻDŻA NEWS!" - zapowiadała fanom. Po kilku godzinach potwierdziły się przypuszczenia, że w rodzinnej Łodzi wróci do klatki po 15 miesiącach od ostatniej walki.

Karolina Owczarz ma na swoim koncie osiem pojedynków stoczonych w KSW, z których pięć zakończyło się jej zwycięstwami. Ostatni raz walczyła w kwietniu zeszłego roku i podczas gali XTB KSW 81 musiała uznać wyższość Adrianny Kreft. Reprezentantka WCA Fight Team wywodzi się z boksu, w którym wywalczyła między innymi mistrzostwo Polski juniorek w wadze do 57 kilogramów. W ringach rywalizowała również zawodowo, a w profesjonalnych starciach MMA zadebiutowała w roku 2018. Wszystkie pojedynki w klatkach stoczyła pod banderą KSW.

Pochodząca z Libanu Sandra Succar zadebiutowała w zawodowym MMA w maju 2023 roku. Po dwóch wygranych po raz pierwszy weszła do klatki KSW i zmierzyła się z niepokonaną Wiktorią Czyżewską, którą rozbiła w trzeciej odsłonie walki. Na gali KSW w Paryżu weszła do klatki z bardziej doświadczoną Flore Hani i po raz pierwszy musiała przełknąć gorycz porażki. Miesiąc po tym pojedynku zawalczyła na Cyprze i wróciła na drogę zwycięstw. Przed wejściem na zawodową drogę kariery zawodniczka z Libanu z sukcesami rywalizowała w amatorskim MMA. Sandra jest mistrzynią świata organizacji GAMMA z roku 2021 i brązową medalistką tych zawodów z roku 2019. Wywalczyła również złoty medal podczas Mistrzostw Azji i Pacyfiku GAMMA 2022.