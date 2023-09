Katastrofalna kontuzja na FAME MMA 19! "Tybori" wrzeszczał na całą halę, błyskawiczna reakcja lekarzy

Po tym, co zobaczyliśmy u Mariusza Pudzianowskiego, oczy wyszły nam z orbit. Niemożliwe, że tak się da. Fani zalali go komentarzami

Walka Tomasza "Zadymy" Gromadzkiego z Piotrem "Tyborim" Tyburskim była jedną z najbardziej emocjonujących, ponieważ różnica wzrostu oraz zasięgu była na korzyść jednego z bliźniaków znanych we freak fightach. Starcie było na początku wyrównane, choć to "Tybori" próbował zaskoczyć swojego rywala kopnięciami. Niestety pojedynek nie trwał długo, ponieważ dwa potężne niskie kopnięcia wyprowadził Tyburski, a Zadyma tradycyjnie starał się szukać ciosów na korpus. Gdy obniżył pozycję blisko było tego, aby Tybori trafił kolanem w jego głowę. Gromadzki odczuwał kolejne niskie kopnięcia przeciwnika. Ale jedno z kopnięć dla Tyburskiego skończył się źle, bo najprawdopodobniej złamał śródstopie. Krzyk Tyburskiego niósł się na całą Tauron Arenę w Krakowie, miejmy nadzieje, że kontuzja nie będzie aż tak poważna i jeden z bliźniaków szybko wróci do zdrowia.

