Jacek Murański wpadnie w furie po tym, co opublikował Marcin Najman. Ogromna zniewaga tuż przed CLOUT MMA 4

Daniel Omielańczuk wraca do Clout MMA! Potężne starcie na gali CLOUT MMA 4, będą grzmoty!

Do gali XTV KSW EPIC, podczas której zmierzą się m.in. Mamed Khalidov i Tomasz Adamek pozostało już tylko kilka tygodni, a włodarze organizacji KSW odsłaniają kolejne karty wyjątkowego wydarzenia. Bohaterowie lutowej gali za to w pocie czoła przygotowują się do jednej z najbardziej wyczekiwanych walk ostatnich lat, prezentując przy tym fenomenalną formę. Przy natłoku obowiązków i treningów nie brakuje jednak miejsca na odrobinę luzu, czym postanowił pochwalić się ostatnio Mamed Khalidov i przy okazji wywołał niemałą lawinę komentarzy.

Sonda Kto wygra walkę Khalidov - Adamek? Mamed Khalidov Tomasz Adamek

Fani Mameda Khalidov nie mogli przejść obojętnie, kiedy pojawiło się to zdjęcie z jego domu. Rozczulił internautów

- Komu dobrze temu dobrze😺😺😺 - napisał krótko pod postem na Instagramie Mamed Khalidov pokazując publicznie, jak leniuchuje najpewniej po odbytym treningu. Uwagę internautów natychmiast zwrócił kot należący do gwiazdora KSW. Szybko zaczęły pojawiać się komentarze od osób, którym pupil Khalidova roztopił serca.

Kiedy pojawiło się to zdjęcie z domu Mameda Khalidova, wielu nie mogło przejść obojętnie! Serca fanów topniały jak lodowce

- Kociarze to mają dobrze 😍można poleżeć, nie trzeba wychodzić - napisała humorystycznie jedna z internautek wskazując na różnicę pomiędzy posiadaczami kotów oraz psów. - Jak ja Pana szanuję za tą miłość i serce do kotów - dodała kolejna z fanek Khalidova rozpływając się nad zdjęciem, jakie pokazał.