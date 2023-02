Mocna wymiana zdań Andrzeja Kostyry i Zbigniewa Raubo! Poszło o występy pięściarzy we freak-fightach

Mariusz Pudzianowski zmienił się nie do poznania. 46-latek był nabity mięśniami, a teraz... Niebywała metamorfoza

Krzysztof Radzikowski pokazał się bez koszulki i... Kibicom opadły szczęki! Nikt nie wie, co się stało

Kim jest Mateusz Murański? Sylwetka gwiazdora FAME MMA i High League

Mateusz Murański urodził się w 1994 roku w Wałczu. Największą popularność zdobył przez konflikt z Arkadiuszem Tańculą, który doprowadził do ich walki na FAME MMA 10 w maju 2021 roku. "Muran" zaimponował wówczas ogromną odpornością, ale musiał pogodzić się z porażką na punkty. Imponujący występ sprawił, że wschodząca gwiazda freak-fightów otrzymała angaż w kolejnych federacjach. Na gali FEN 34 pewnie pokonał "Epic Cheat Meala", a na Elite Fighters najpierw wygrał z "Warszawskim Dresikiem", by jeszcze tego samego wieczoru potwornie znokautować "Mielonidasa". W listopadzie 2021 r. miało dojść do oczekiwanego rewanżu z Tańculą, jednak Murański doznał kontuzji, a jego miejsce zajął ojciec, Jacek. Kolejny rok był dla młodego "Murana" jeszcze bardziej intensywny.

Matuesz Murański: sylwetka, osiągnięcia, kariera

2022 rok rozpoczął się dla Murańskiego walką w boksie z "Don Kasjo" na gali Prime Show MMA 1. Kasjusz pewnie wypunktował mniej doświadczonego przeciwnika, ale to nie zniechęciło wałczanina. Po trzech miesiącach na FAME MMA 14 odniósł cenne zwycięstwo z Alanem Kwiecińskim i doczekał się upragnionego rewanżu z Tańculą. Na FAME 15 po raz pierwszy w karierze przegrał przed czasem, a były przyjaciel poddał go duszeniem zza pleców. Był to spory cios dla Murańskiego, który przegrał kolejne dwie walki. Pod koniec września został rozbity w boksie przez zawodowca, Vaso Bakocevicia, a na grudniowym High League 5 sensacyjnie przegrał z Pawłem "Scarface" Bombą w K-1. "Muran" został zdyskwalifikowany za liczne faule polegające na obalaniu przeciwnika.

Murański rozwija się też poza oktagonem. W chwilach wolnych od MMA spełnia się w aktorstwie. Film z jego udziałem pt. "IO" został nawet nominowany do tegorocznych Oscarów! Jego pierwszą rolą był paradokumentalny serial "Lombard. Życie pod zastaw", a głośnym echem odbił się też angaż w filmie "Asymetria" Konrada Niewolskiego. Ten reżyser został jednym z wrogów ojca "Murana", a Mateusz ma z tatą wyjątkową relację i idzie za nim w ogień. Podobnie jak za mamą, Joanną Godlewską-Murańską, której broni przy każdej okazji.

Mateusz Murański po dyskwalifikacji na High League 5 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.