Wraz z przyjściem Natana Marconia do federacji CLOUT MMA na walkę z Denisem Załęckim jasne było, że podczas kolejnych programów promujących galę CLOUT MMA 3 emocje będą sięgać zenitu, a obu zawodników notorycznie rozdzielać będzie ochrona. Nie inaczej było podczas ostatniego spotkania, kiedy to już na powitanie "Bóg Estetyki" zainkasował cios od "Bad Boya". Wielu fanów freak fightu czeka na pojedynek Marcoń - Załęcki, jednak odbycie się starcia zależy od tego, czy "Bad Boy" zostanie dopuszczony przez lekarzy po swojej pierwszej walce z "Wielkim Bu". Jeśli do tego nie dojdzie, to Natana i tak zobaczymy w klatce, ale z innym Denisem.

Denis Labryga wchodzi do gry podczas CLOUT MMA 3! Może zmierzyć się z Natanem Marconiem

"Bóg Estetyki" w ostatnim czasie miał bowiem na pieńku nie tylko z Załęckim, ale również Denisem Labrygą. Włodarze federacji CLOUT MMA byli w stanie dojść do porozumienia z obiema stronami i okazuje się, że jeśli Załęcki nie będzie w stanie wejść do klatki po raz drugi podczas CLOUT MMA 3, to za niego bój stoczy Labryga właśnie.

Kolejna walka na CLOUT MMA 3! Natan Marcoń vs. Denis Labryga! Kosmiczna formuła

- TO SIĘ DZIEJE! Poszukiwania formuły nie należały do najłatwiejszych. Po wczorajszym programie w końcu znaleziono odpowiednią formułę, w której zmierzą się DENIS LABRYGA i NATAN MARCOŃ, jeśli do walki z BOGIEM ESTETYKI nie zostanie dopuszczony przez lekarzy BAD BOY- czytamy w oficjalnym komunikacie federacji, która tym samym dodała kolejne starcie do karty walk. Panowie mają zmierzyć się na specjalnym zasadach, które charakteryzują się m.in. mniejszym polem walki, dzięki czemu trudniej będzie im uciekać, a co za tym idzie zmusi ich to do pójścia na wymianę ciosów.