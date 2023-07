Kolejny eks-reprezentant Polski we freak-fightach? Peszko odpowiedział, mocne stwierdzenie

Federacja Clout MMA zadebiutuje już niebawem, a jedną z największych atrakcji gali będzie walka między Zbigniewem Bartmanem a Tomaszem Hajto. Sławomir Peszko, jedna z twarzy federacji, zapytany o możliwy angaż innego eks-kadrowicza, Jakuba Koseckiego, stwierdził, że taka walka jest raczej melodią przyszłości. Jak sam jednak zaznacza, nie miałby większych problemów względem tego, aby pokonać byłego zawodnika Legii i Śląska Wrocław.

Kosecki na Clout MMA? Peszko nie ma wątpliwości

W trakcie programu "Roast", Peszko dostał pytanie o to, czy na szansę względem angażu na gali ma Jakub Kosecki. Były reprezentant kraju, związany ostatnio z drużyną KTS Weszło przyznał, że ma chęci, aby sprawdzić się w formule sportów walki. Peszko, mówiąc o udziale Koseckiego w federacji mówi, że jest to sprawa do przyszłościowego przemyślenia, ale teraz byłby daleki od szukania mu przeciwnika. Jak jednak zaznacza, nie miałby problemu z tym, aby pokonać Koseckiego w oktagonie.

- Na tą chwilę jest to kwestia do przemyślenia, ale na razie nie szukałbym mu konkurenta (...) To za krótko by trwało dla niego na jego niekorzyść - stwiedził Peszko.