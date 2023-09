Kosecki coraz bliżej freak-fightów! Podał konkretną datę, wtedy zawalczy z "Filipkiem"?

Jakub Kosecki coraz bliższy debiutu w federacjach freak-fightowych? Sportowiec, który nie tak dawno temu wyrażał wielkie zainteresowanie walką, został w trakcie sobotniej gali FAME MMA wyzwany na pojedynek przez "Filipka". Jak przyznał piłkarz w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim, ma już w głowie datę, w trakcie której mógłby spróbować swoich sił w oktagonie.

Jakub Kosecki coraz bliższy debiutu? Wskazał potencjalną datę

Jak powiedział Kosecki w rozmowie z Kaniowskim, jest zainteresowany starciem z "Filipkiem" i podjąłby to wyzwanie. Za potencjalną datę pojedynku wskazuje luty 2024 roku i możliwe, że to właśnie wtedy zobaczymy byłego gracza Legii i reprezentacji Polski w zupełnie nowej roli.

- Nie dziwię mu się, bo moje nazwisko troszeczkę waży. Na pewno wybrał sobie godnego przeciwnika, jeśli chodzi o renomę. Lubię wychodzić ze strefy komfortu, więc bardzo się cieszę z tego, że ktoś zwrócił na mnie uwagę. Byłbym w stanie podjąć to wyzwanie (...) Lubię kontrowersje, lubię show, więc wydaje mi się, że to wszystko fajnie by się skleiło. Myślę, że luty to jest taki optymalny czas, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie chciałbym przystąpić do walki, aby po prostu do niej przystąpić. Ja bym chciał się do tej walki za***iście przygotować, pokazać się pod względem sportowym z za***istej strony - powiedział Kosecki