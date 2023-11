Krwawa jatka w klatce z udziałem Denisa Załęckiego? Rywal potwierdził! To może być wileki hit

Ten fakt z życia Artura Szpilki mocno nas zszokował. Ogromne poświęcenie, dla wielu byłaby to istna katorga

Denis Załęcki przegrał cztery ostatnie pojedynki i każda z nich odbijała się szerokim echem. Zwłaszcza ostatnia. Na gali Clout MMA 2 Załęcki zmierzył się z Danielem Omielańczukiem. Rywalizacja potoczyła się dość niespodziewanie, bo gdy sędziowie zdecydowali, że walka przechodzi do pełnego MMA, co było zapisane w umowie starcia, Załęcki zdecydował się uciec z klatki i nie podejmować rękawic w innej formule niż boks.

Marcoń kontra Załęcki? Coraz bliżej walki

Na "Bad Boy'a" spadła ogromna krytyka za takie zachowanie i nawet wielu influencerów nie miało litości dla zawodnika. Wśród nich był Natan Marcoń. W treściach publikowanych w mediach społecznościowych ostro wypowiadał się o Załęckim i wyzwał go do walki sugerując, że jest w stanie skończyć go przed czasem. Okazuje się, że "Bad Boy" zdecydował się przyjąć wyzwanie.

- Denis sam zaproponował walkę. Ta walka się odbędzie w Clout MMA, oficjalnie mogę to powiedzieć. Tylko czy na najbliższej gali, czy jeszcze dalej, to nie wiem. Myślę, że na najbliższej to nie. A ja nie będę trzymał mordy na kłódkę, bo ktoś wyszedł z kryminału i grozi - powiedział Marcoń. Niewykluczone więc, że taki pojedynek zobaczymy na początku 2024 roku.