Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Arturze Szpilce! Tak gwiazdor Gogglebox TTV podsumował "Szpilę" po sparingu

Mariusz Pudzianowski musiał przekazać to kibicom po porażce ze Szpilką. Wielu nie pogodzi się z tą decyzją. Gwiazdor KSW przyznał to otwarcie

Już na długo przed walką Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim jasne było, że pięściarz poprosił solidnych zawodników o pomoc w przygotowaniach, którzy wiernie mieli imitować byłego strongmana. Dla Krzysztofa Radzikowskiego i Konrada Karwata nie była to pierwsza taka sytuacja, bowiem już wcześniej brali oni udział w okresie przygotowawczym, kiedy to Mamed Khalidov szykował się do starcia również Mariuszem Pudzianowskim. Kiedy Gwiazdor programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV wyszedł z klatki po dwóch rundach ze "Szpilą" musiał przyznać, że nie było łatwo.

Tuż po gali XTB KSW Colosseum 2, która odbyła się 3 czerwca na PGE Narodowym, na kanale YouTube "Strong Ekipa" pojawił się vlog ze sparingów Radzikowskiego i Karwata z Arturem Szpilką. Wymęczony gwiazdor Gogglebox TTV po dwóch rundach w klatce z pięściarzem nie ukrywał, że w pierwszych pięciu minutach pięściarz okrutnie go zdemolował.

- Pierwsza runda to się przyznam szczerze, że dostałem ostrzał niesamowity (…) Ale słuchajcie! To jest gościu, który walczył o mistrzostwo świata… On jak rzuci rękę, to to jest ku*** bomba! Szpila, ty walczyłeś o mistrzostwo świata, a ja dźwigałem o mistrzostwo świata! - wypalił z uśmiechem na twarzy Radzikowski do Szpilki potwierdzając przy tym, jak trudno wytrzymać w klatce z pięściarzem.