Krzysztof Radzikowski nie powtrzymał wulgaryzmów rozjeżdżając polskich piłkarzy! Kazał im spojrzeć w lutro, przeokrutnie się po nich przejechał

Pomimo tego, że od meczu Albania - Polska minęło już kilka dni, wciąż nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Tiranie na Air Albania Stadium. Zaczynając od potencjalnego zwolnienia Fernando Santosa, przez ocenę i prześwietlenie jego dotychczasowej przygody z kadrą biało-czerwonych, która okazała się druzgocąca dla Portugalczyka, aż po ostre słowa w kierunku zawodników reprezentacji Polski. Kilka słów na temat postawy polskich piłkarzy wypowiedział Krzysztof Radzikowski, który wraz z Konradem Karwatem oraz Dominikiem Abusem nierzadko komentuje to, co dzieje się w świecie sportu za pośrednictwem kanału "Strong Ekipa" na YouTube. Tym razem potwornie oberwało się piłkarzom.

Były strongman, zawodnik FAME MMA oraz ulubieniec widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV przede wszystkim skupił się nie na samej grze, ale na braku zaangażowania, jaki widać podczas kolejnych meczów reprezentantów Polski. Przy okazji Radzikowski nie hamował się z ostrymi słowami i wymsknęło mu się kilka wulgaryzmów.

- Piłkarze powinni popatrzeć w lusterko, trochę samokrytyki i powinni wiedzieć, kiedy ze sceny zejść i puścić młodszych, którym się po prostu ku**a chociażby chce biegać (…) Ja wychodziłem jako strongman na zawody z uśmiechem na twarzy. Bo ja robiłem to, co kocham. A oni wyglądają jakby ku**a za karę mieli biegać. - grzmiał Krzysztof Radzikowski w ostatnim vlogu "Strong Ekipa" na YouTube, kiedy oceniał ostatnie występy polskich piłkarzy.

