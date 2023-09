i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

Zaryliśmy szczęką o beton, kiedy wyciągnięto to Santosowi po kompromitacji z Albanią! Aż się w głowie nie mieści, chodzi o jeden szczegół

Po kompromitującym meczu Polski z Albanią wydaje się, że przygoda Fernando Santosa w naszej reprezentacji dobiega już końca. Podczas sześciu meczów Portugalczyków nie miał co prawda zbyt wiele czasu, aby wprowadzać innowacje, jednak pewien szczegół rzuca się w oczy, co zauważył dziennikarz sportowy i komentator Tomasz Ćwiąkała. Okazuje się, że Santos nie pokusił się przez kilka miesięcy o to, aby dać szansę debiutu jakiemukolwiek zawodnikowi.