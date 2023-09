Co z przyszłością Fernando Santosa?! Pojawiły się przecieki. Takie decyzje zapadły

Polscy kibice dobitnie pokazali piłkarzom, co o nich myślą. Wymowne obrazki na lotnisku, aż trudno na to patrzeć

Przyjście Fernando Santosa zostało przyjęte z entuzjazmem przez kibiców i dziennikarzy. Wszak Portugalczyk to najbardziej utytułowany trener, jaki pracował z ekipą biało-czerwonych. Czas eliminacji do Euro 2024 miał być momentem, w którym Santos dokona dużych zmian w zespole i przygotuje go na turniej. Zwłaszcza, że Polacy trafili do "słabej" grupy i awans wydawał się być pewny. I jak zwykle rzeczywistość okazała się bardziej brutalna niż założenia.

Trudne rozmowy z Santosem. Decyzje nie zapadły

Biało-czerwoni w pięciu meczach zdobyli zaledwie sześć punktów i między innymi doznali kompromitującej porażki z Mołdawią. Styl drużyny jest wręcz fatalny i nie widać nadziei, żeby miało się to zmienić. Co najgorsza, wyjście z grupy jest już czysto teoretyczne, bo znów musielibyśmy liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach i ratunkiem pozostają baraże z Ligi Narodów.

Wszystko to doprowadziło do zachwiania pozycji Fernando Santosa w kadrze. O możliwym zwolnieniu Portugalczyka mówiło się już przed meczem z Albanią, a we wtorek doszło do rozmów między selekcjonerem a PZPN. Wydawało się, że zapadną ostateczne decyzje, ale jak podają media, na razie takowych nie ma. Kolejne spotkanie ma się odbyć jeszcze w tym tygodniu.

🚨Zakończyło się spotkanie z Fernando Santosem. Na razie nie zapadły żadne decyzje! Kolejne slotkanie w tym tygodniu. @Meczykipl— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 12, 2023

Zakończyło się spotkanie Kuleszy z Santosem. Nie ma ostatecznej decyzji. Będzie kolejne spotkanie w tym tygodniu.— Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) September 12, 2023