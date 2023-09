Szokujące fakty o Pudzianowskim ujrzały światło dzienne. Omielańczuk to ujawnił, co dalej z karierą Pudziana?

Środowisko freak-fightów w Polsce już zaczyna żyć przygotowaniami do gali FAME FRIDAY ARENA 2, której karta walk została ogłoszona zaledwie kilka dni po zakończeniu gali FAME 19. Wydarzenie, które miało miejsce w krakowskiej TAURON Arenie przyniosło masę emocji, a kibice nie zostawili suchej nitki chociażby na Sebastianie Fabijańskim, który już w pierwszej rundzie musiał uznać wyższość Filipa "Filipka" Marcinka, a dodatkowo oktagon opuszczał na noszach. Jego porażkę skomentował także Krzysztof Radzikowski, gwiazdor Gogglebox TTV i były zawodnik FAME MMA.

Tak Krzysztof Radzikowski podsumował Sebastiana Fabijańskiego po jego porażce na FAME 19. Szczera opinia pod adresem aktora

Radzikowski wraz ze swoimi przyjaciółmi, Konradem Karwatem i Dominikiem Abusem postanowili podsumować wydarzenia FAME 19 w odcinku na swoim kanale "Strong Ekipa" na YouTube, gdzie nie mogło zabraknąć oczywiście kilku słów pod adresem aktora oraz rapera, który po raz drugi w federacji FAME MMA pojedynek przegrał już w pierwszej rundzie.

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV bez ogródek o Fabijańskim po jego ostatniej porażce! Tak podsumował postawę aktora

- Ty mówisz, że ten Fabijański się nie nadaje. Bo ten Fabijański to się nadaje właśnie jak jest FAME MMA nazwa, to on jest FAME. Ci celebryci, którzy tam biorą udział trenują. A on po prostu tam idzie tak z ulicy. - podsumował występ Fabijańskiego Krzysztof Radzikowski w rozmowie z przyjaciółmi.

