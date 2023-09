Fabijański wyniesiony na noszach z klatki podczas FAME MMA 19. Błyskawiczny nokaut Marcinka. Walka trwała 30 sekund

Po tym, co zobaczyliśmy u Mariusza Pudzianowskiego, oczy wyszły nam z orbit. Niemożliwe, że tak się da. Fani zalali go komentarzami

Gala FAME MMA 19 dostarcza wszystkim fanom wielu emocji. W Tauron Arenie Kraków doszło już do starcia Marcina Wrzoska z Piotrem Szeligą i udany rewanż zaliczył bardziej doświadczony zawodnik, który punktował rywala przez długi czas, a w trzeciej rundzie go znokautował. Podczas walki Tomasza "Zadymy" Gromadzkiego z Piotrem "Tyborim" Tyburskim doszło do okropnej kontuzji tego drugiej, najprawdopodobniej doszło do złamania kości śródstopia. Wielu czekało na pojedynek Sebastiana Fabijańskiego z "Filipkiem", który długo nie trwał. Od pierwszych sekund panowie nie szczędzili sobie mocnych ciosów i kopnięć. Marcinek trafił prawym sierpowym, który powalił Fabijańskiego i był liczony. Nie zdołał wstać i trzymał się za kolano. Aktor został wyniesiony z oktagonu na noszach, co może oznaczać długą przerwe dla Fabijańskiego.