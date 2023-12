Krzysztof Radzikowski pokazał wielkie serce. Nie zastanawiał się długo, wykorzysta swoją popularność w szczytnym celu

FAME MMA podjęło ostateczną decyzję w sprawie Boxdela! Wraca do federacji w roli włodarza, to już postanowione

Krzysztof Radzikowski swoją popularność buduje od lat. Najpierw dał się poznać jako niezwykły siłacz, gdy startował w zawodach strongman, w których rywalizował m.in. z Mariuszem Pudzianowskim. Jednak prawdziwą sławę przyniosły mu występy w programie „Gogglebox. Przed telewizorem” stacji TTV, w której występuje ze swoim przyjacielem Dominikiem Abusem. Rozpoznawalność przełożyła się także na liczne oferty współpracy i swego czasu Krzysztof Radzikowski trafił nawet do FAME MMA – tam jednak stoczył tylko jedną walkę (przegrał z Piotrem Piechowiakiem) i później z racji nieporozumienia między nim a federacją nie doszło do kolejnych pojedynków. Na brak zajęć Radzikowski nie może jednak narzekać, choćby dlatego, że prowadzi też własny kanał na YouTube. Znalazł jednak czas, by wesprzeć potrzebujących.

Krzysztof Radzikowski dołącza do akcji „Gwiazdy na Gwiazdkę”

Akcja charytatywna „Gwiazdy na Gwiazdkę” jest organizowana już od wielu lat. Jej początki sięgają 1999 roku, a od 2012 odbywała się pod patronatem Macieja Rybusa, który pochodzi z Łowicza, w którym akcja jest organizowana. Od 2023 roku nie jest on już jednak jej patronem, co nie znaczy, że w brakuje gwiazd i osób chcących pomagać potrzebującym.

Marka „Gwiazdy na Gwiazdkę” jest na tyle silna, że przedmioty na licytacje charytatywne trafiają do niej od największych gwiazd polskiego sportu. Akcja promowana jest także tradycyjnym turniejem piłkarskim, w którym udział bierze wiele znanych osób, niekoniecznie związanych ze sportem. Okazuje się, że jednym z zespołów będzie Strong Team, a już teraz wiadomo, że znajdą się w nim Konrad Karwat i Krzysztof Radzikowski – obaj blisko związani z Łowiczem. W tym roku „Radzik” i inne gwiazdy zbierają pieniądze na kilkuletnią Maję, chorą na zespół Retta. Więcej informacji o akcji znajdziecie TUTAJ.

