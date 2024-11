Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV złapał za olbrzymią flagę i się zaczęło! Ruszył na Marsz Niepodległości 2024

Wyganiają Mariusza Pudzianowskiego z treningów! Do takich scen dochodzi na sali po wycofaniu się z KSW 100

Biją na alarm widząc, co dzieje się z Mariuszem Pudzianowskim! Fani siłacza apelują do gwiazdora KSW

apelują do niego

Radzikowski na Marszu Niepodległości

Kiedy Krzysztof Radzikowski wraz ze swoim przyjacielem, Dominikiem Abusem pojawił się w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", były strongman szybko stał się ulubieńcem telewidzów. Jednym z powodów był styl bycia siłacza, a także jego poglądy, z którymi ten się przesadnie nie kryje. Radzikowski wielokrotnie dawał do zrozumienia, że bliżej mu do prawej strony sceny politycznej, promując patriotyzm oraz poszanowanie polskich symboli. Wielokrotnie więc były strongman meldował się na Marszu Niepodległości, który 11 listopada maszerował ulicami Warszawy, dzierżąc w dłoniach biało-czerwoną flagę. W tym roku nie mogło być inaczej. Zdjęciem z wyprawy do polskiej stolicy, Radzikowski oczywiście pochwalił się w mediach społecznościowych.

Nie do wiary, jak wygląda teraz Dominik Abus z Gogglebox TTV! Mocno schudł i pokazał się bez koszulki

Zobaczcie, jak mieszka Krzysztof Radzikowski, klikając w galerię zdjęć poniżej!

Zdjęcie Radzikowskiego z Marszu Niepodległości wywołało lawinę

Podobnie jak w poprzednich latach, Krzysztof Radzikowski postanowił zapozować z biało-czerwoną flagą przed Pałacem Kultury i Nauki, potwierdzając swoją obecność na wydarzeniu organizowanym w dniu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. - 106 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - dopisał krótko były strongman. Zdjęcie szybko zaczęło zyskiwać popularność, uzyskując kilka tysięcy polubień. W sekcji komentarzy nie brakowało również wpisów od osób, którym bardzo spodobała się wycieczka Radzikowskiego. Nie zabrakło jednak osób zawiedzonych jego postawą.

Biją na alarm widząc, co dzieje się z Mariuszem Pudzianowskim! Fani siłacza apelują do gwiazdora KSW

W lwiej części, pod zdjęciem Radzikowskiego pojawiały się emotikony ognia, serca oraz oklasków od osób, które pochwalały wybranie się byłego siłacza do Warszawy. Pod jego postem pojawił się również komentarz od internauty, który poczuł się w pewien sposób zawiedziony, najpewniej ze względu na obecność na Marsz Niepodległości osób ze skrajnych środowisk. - Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami - napisał krótko mężczyzna, a kilka kolejnych osób polubiło jego komentarz,