Nie do wiary, jak wygląda teraz Dominik Abus z Gogglebox TTV! Mocno schudł i pokazał się bez koszulki

Fani kanału "Strong Ekipa" na YouTube, który Dominik Abus prowadził jeszcze do niedawna z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem mogli w ostatnich miesiącach nie śledzić, co dzieje się u jednego z gwiazdorów programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV. Okazuje się, że Abus nie próżnował na siłowni i po raz kolejny podjął próbę zrzucenia nadprogramowych kilogramów i to mu wychodzi. Pokazał, jak obecnie wygląda i może pochwalić się świetną formą.